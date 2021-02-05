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05.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Крым, Пропаганда, Украина
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Зе-банда хочет «пилить» деньги на пропаганду без меджлисовцев

Новости Украины

Правительство Владимира Зеленского не поддерживает меджлисовский телеканал АТR, поскольку вместо него поддержка оказывается другому пропагандистскому телеканалу – «Дом».

Об этом в эфире телеканала АТР заявила депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сложно понять, почему нет системной поддержки канала. Казалось бы, уже все аргументы были изложены. К этому подключились и наши депутаты, и меджлис крымско-татарского народа встречался с президентом Зеленским и с представителями правительства, министерства культуры которое должно было бы предложить соответствующую статью в бюджет Украины. Я убеждена, что можно найти, как решить этот вопрос. Но пока мы не видим этого желания.

Я думаю, это связано с тем, власть сегодня придумала этот канал «Дом», который функционирует на оккупированные территории востока и на Крым. Возможно, она считает, что закрыла потребность таком канале. Хотя он не является заменителем», – сказала приятное меджлисовцам Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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