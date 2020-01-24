Зе-банда обещает украинизировать венгров и румын как покорных русских

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не следует опасаться проблем с закрытием румынских или венгерских школ – имеющийся у Киева успешный опыт ассимиляции русских говорит о том, что проблему можно объявить «искусственной», а все ныне протестующие смиряться через некоторое время.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий похвастался, что за эти годы был украинизирован в прошлом преимущественно русскоязычный город Черновцы и назвал проблему украинизации надуманной.

«Это не проблема. Я хочу сказать, что даже то напряжение, которое создавалось искусственно вокруг этих, якобы, проблем с переходом на украиноязычность в школах в местах, где, например, у нас румыноязычные или на Закарпатье венгры, и так далее – это искусственно…

И у нас есть примеры в нашей области, когда некоторые населенные пункты на наших глазах, да собственно и Черновцы, потому что я живу в Черновцах с 85-го года, и на моих глазах родные Черновцы с преимущественно русскоязычных превратились на преимущественно украиноязычных», – радостно объявил подельник Зеленского.

Ранее Верховная рада утвердила окончательный вариант закона об образовании, который ликвидирует русские школы на Украине. Для школ с обучением на языках стран, входящих в Евросоюз, сделана поблажка – отсрочка украинизации на несколько лет.

Причиной стала резкая позиция Будапешта, который блокировал заседания комиссии Украина-НАТО, требуя соблюдения прав своих соотечественников в Закарпатье. Москва же подробной твердости не проявила.