Зе-банда полностью солидаризировалась с «антисемитскими свиньями»

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское руководство полностью согласно с антисемитскими высказываниями поляков о Второй мировой войне, потому что Польша «всегда была на стороне Украины» и выступала с русофобской позицией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Guildhall» заявила депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом зе-депутат настаивает, что документальное подтверждение президентом РФ антисемитских действий польского руководства накануне Второй мировой войны – это его «личное видение исторических событий»

«У Путина давно уже обида на Польшу из-за того, что она поддерживает Украину, всегда ставит на свое место Россию, Кремль, Путина в его высказываниях и действиях. Польша всегда была на стороне Украины. Она прекрасно понимает, кто такая Россия для Европы.

Об этом говорят на всех платформах ООН, ОБСЕ, ЕС и понятно, что Путин всегда ищет повод, чтобы где-то публично контроверсивно вбрасывать различные версии, личные видения различных исторических событий.

Это, наверное, рассчитано на то, что будет острая дискуссия, обмен заявлениями, нотами, дипломаты будут между собой выяснять историю. Мне нравится позиция Польши, которая является последовательной, системной и главное, что они четко показывают формально и неформально, вербально и невербально, что понимают действия Путина, что он делает, что говорит – не только в последние годы, но и вообще», – заявила Верещук.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказал резкую критику в адрес Польши, где правящая верхушка эксплуатирует исторический миф о соучастии СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией и инициирует снос памятников героям Красной армии, а также назвал посла Польши в Германии Юзефа Липского, обещавшего в 1940-х годах поставить памятник Гитлеру, «сволочью и антисемитской свиньей».