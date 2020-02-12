Зе-бардак: плата за транспортировку газа ляжет на самых малообеспеченных украинцев

12.02.2020, Киев, Игорь Петров

Разделение платы за потребленный газ и за его транспортировку увеличит расходы домохозяйств в небольших населенных пунктах Украины, поскольку доставка газа туда обходится дороже.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что не надо было этого делать. Это всегда учитывалось в тарифе, но усреднялось таким образом, что если в одних зонах транспортировка была убыточной, это перекрывалось в других зонах, где она была прибыльной.

И такое уравнивание тарифа было плюсом… Теперь тот потребитель, который находится далеко, должен платить больше за транспортировку. Это не Киев, это разные городки, села, куда газ транспортируется на значительные расстояния, и люди там беднее.

Такой политикой мы еще больше дифференцируем наше население по доходам, по уровню жизни. И это тоже ошибочная политика.

Правильнее было сохранить одну платежку, усреднение тарифа за транспортировку так, чтобы транспортировка не была убыточной. В этом случае разумная система перераспределения доходов и убытков была более справедливой», – резюмировал экономист.