Зе-боров подстрекает НАТО на «свободу навигации» у берегов Крыма

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Власти Украины призывают Запад максимально усилить антироссийские санкции.

Об этом во время заседания межпарламентского совета Украина-НАТО заявил зампред Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина инициировала создание «крымской платформы», целью которой является деоккупация Крыма и его возвращение Украине мирным путем. На этом пути деятельность платформы будет сосредоточена на пяти направлениях: политика непризнания; безопасность, включая свободу навигации; обеспечение эффективности санкций против государства-агрессора и их расширение; защита прав человека; преодоления негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду»,– заявил Стефанчук.

Также он предложил создать неформальную группу поддержки «крымской платформы» в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

«Эта группа может инициировать принятие отдельных резолюций по Крыму или включения соответствующих положений в отношении ситуации в Крыму и деоккупации полуострова к решениям соответствующих органов Парламентской ассамблеи НАТО», – пояснил вице-спикер.

При этом он выразил надежду, что Украина всё-таки станет членом НАТО, был бы План действий.

«План действий по членству, по моему мнению, является следующим логическим и безальтернативным шагом для Украины в этом направлении. Мы хотели бы видеть этот План для Украины в ближайшей перспективе и надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса в этом вопросе », – подчеркнул Стефанчук.