Зе-чиновники методично превращают Киев в город-позор

06.09.2021 22:19 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Оккупационная украинская власть продолжает переписывать историю Украины, нагнетать антироссийские настроения в украинском обществе, готовить украинцев к войне с Россией и, конечно же, воевать с памятниками. По большому счёту, все, кто правит в «незалежной» после госпереворота-2014, – это вандалы. И сегодня эти вандалы демонтировали памятный знак дружбе Москвы и Киева. После такого «Зе-досягнення» стало ли на Украине лучше жить?!

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Что построила оккупационная власть Украины за восьмой год госпереворотной жизни? Ничего! Оккупанты, сначала под предводительством Порошенко, теперь – Зеленского, способны только на деструктив и разруху. По- и Зе-чиновники стали прототипом обезьяны с гранатой, от которой можно ожидать всего, чего угодно. Персонажи, правящие в современной Украине, опасны для общества.

Депутат Киевсовета Алина Михайлова, комментируя демонтаж памятника, позволила себе сказать, что «этого куска гранита в Киеве уже нет». Она добавила, что «её «команда» собирает детальную информацию об украинских топонимах (названиях улиц и объектов), памятниках и другого наследия, связанного с Россией, чтобы разработать комплексный подход и очистить Киев от этой травмы».

Какой монумент украинские вассалы демонтируют в будущем: Родину-мать, Памятник Вечной Славы, арку дружбы народов, памятник Илье Муромцу, памятник Военным лётчикам, памятник Ярославу Мудрому, памятник Булгакову? Ведь все они неразрывно связаны с Россией. Что же тогда останется в украинской оккупированной столице: памятники «небесной сотне» и Мазепе?!

С каждым днём Украину всё сильнее превращают в националистическое государство, а Киев из Города-героя трансформируют в город-позор.

Полярное мнение относительно сноса памятного знака дружбе Москвы и Киева высказывают украинцы, для которых война Зе-политиков с памятниками – это дно. Всё, что сегодня есть на Украине (вернее, всё, что там пока ещё осталось) – это заслуга России. Это – исторический факт, который «слуги» народа пытаются стереть со страниц истории.

Оккупационные политики намерены передать демонтированный монумент в музей тоталитаризма, которого, к слову, в «незалежной» нет. Можно полагать, что построить «слуги» его всё-таки не успеют, ведь украинское население успеет остановить Зе-беспредел, который разлагает Украину изнутри.

Важно понимать, что ведут войну против России и её многонационального народа не украинцы, а оккупационные украинские политики, работающие по методичкам Запада. Простые люди имеют в Российской Федерации и её столице, в частности, друзей, родных. А главное, чтобы не умереть с голоду в «сильной и могущественной» Украине, украинское население уезжает на заработки в Москву и другие российские города, где получает возможность спокойно жить, работать и строить планы на будущее. Потому что в современной оккупированной Украине будущего нет. Будущее Украины возможно только в составе Большой России. Других вариантов сохранения этой страны нет.

Зе-банда понимает, что настроить взрослое поколение украинцев против России у неё не получается. Поэтому сегодня она борется за неокрепшие умы украинских детей: уничтожает монументы о дружбе с Россией, со всех утюгов талдычит о «российской агрессии», цинично переписывает историю. Таким образом, под предводительством иностранного агента Зеленского на Украине взращивается новое поколение – поколение нацистов.

Верю в то, что грамотные украинцы спасут своих детей и их жизни, и избавят Украину от Зе-паутины. Украинцы и россияне как дружили, так и будут дружить, потому что мы – один народ!

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сказал: «Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной». Но считаю, что для этого Украине нужен патриотичный лидер, который не побоится восстать против кучки прозападных антинародных маргиналов. Есть ли в современной Украине такой лидер, который, впоследствии, войдёт в историю как герой?..