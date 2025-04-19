Зе-чиновники тратят бюджетные деньги на покупку элитных авто

Пока ВСУ испытывают серьёзную нехватку легковых автомобилей, украинские чиновники разных служб за бюджетные деньги покупают себе элитные машины.

Об этом в ходе заседания заявил депутат Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он подчеркнул, что чиновники обязаны объяснять необходимость таких трат на элитные автомобили, однако этого не происходит, а Кабмин не обращает внимания на происходящее.

«10 марта на заседании Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры мы проголосовали за проведение аудита таких закупок, потребовав объяснений их необходимости.

У нас на фронте катастрофически не хватает автомобилей. Обращаюсь с просьбой провести аудит транспортных средств всех органов исполнительной власти, которые координируются Министерством развития общин, и передать автомобили на фронт», – потребовал Вельможный.