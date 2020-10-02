02.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Криминал, Недвижимость, Общество, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Зе-чиновники в разы увеличили поборы со строителей


Взятки, которые украинские строители вынуждены давать при получении разрешений на строительство, за год выросли в пять раз.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На последнем совещании мы предложили поменять систему строительных разрешений. За последний год она ухудшилась. Раньше брали 2-5 долларов за квадратный метр взятку, сейчас – от 10 до 25 долларов. И они же не у строителей берут, а у людей, которые покупают это жилье или коммерческое пространство», – сказал Михаил Саакашвили.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть