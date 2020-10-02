Зе-чиновники в разы увеличили поборы со строителей

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

Взятки, которые украинские строители вынуждены давать при получении разрешений на строительство, за год выросли в пять раз.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На последнем совещании мы предложили поменять систему строительных разрешений. За последний год она ухудшилась. Раньше брали 2-5 долларов за квадратный метр взятку, сейчас – от 10 до 25 долларов. И они же не у строителей берут, а у людей, которые покупают это жилье или коммерческое пространство», – сказал Михаил Саакашвили.