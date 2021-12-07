Зе-депутат: «40-миллионая УПА будет отправлять в Россию гробы»

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Новости Украины

В случае полномасштабного российского вторжения все украинское население якобы поднимется на войну.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» и глава делегации в Парламентской ассамблеи НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чего будет стоить Российской Федерации полномасштабное вторжение сейчас? Это, в частности, и санкции, о которых мы уже говорили, и невозможность удержать эти территории, если они будут оккупированы, потому что нет такой поддержки Российской Федерации, как была, например, до 2014 года среди населения даже южного и юго-восточного регионов. Они столкнутся с сопротивлением всего украинского населения», – считает депутат.

«Напомню, что за 10 лет существования УПА было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов порядка 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА. Сегодня они получат 40 миллионов УПА на территории Украины, потому они абсолютно четко знают, что оттуда, из Украины, поедут гробы в Российскую Федерацию. Они также на это не готовы», – заявил Чернев.