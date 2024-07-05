Зе-депутат: «Не берёте в НАТО – значит, мы возьмём большими деньгами»

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 18:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Если блок НАТО не собирается давать Украине членство в альянсе, то пусть докажет свою поддержку материально.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил депутат «Слуги народа», член комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если блок НАТО не собирается давать Украине членство в альянсе, то пусть докажет свою...

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«В дипломатии ты имеешь не то, что заслуживаешь, а то, на что смог договориться. Если ситуация такая, что вы не берёте нас в НАТО, значит мы возьмём деньгами.

Я, конечно, очень упрощаю, банализирую и примитивизирую вопрос. Но если вы, НАТО, поддерживаете, декларируете, что вы за Украину и так далее, но не берёте нас, то покажите, в чём ваша поддержка», – сказал Яременко.

Именно для этого Киев заключает с кем только может договоры о гарантиях безопасности.

«Не возьмут в НАТО – и всё, чем занимается наша дипломатия, оформляя эти договоры о гарантиях безопасности, мы пытаемся гарантировать себе поставки оружия как можно больше, как можно на больший период. Мы понимаем, что до мира нам придётся повоевать», – добавил депутат.

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