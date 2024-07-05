Зе-депутат: «Не берёте в НАТО – значит, мы возьмём большими деньгами»

Если блок НАТО не собирается давать Украине членство в альянсе, то пусть докажет свою поддержку материально.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил депутат «Слуги народа», член комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В дипломатии ты имеешь не то, что заслуживаешь, а то, на что смог договориться. Если ситуация такая, что вы не берёте нас в НАТО, значит мы возьмём деньгами.

Я, конечно, очень упрощаю, банализирую и примитивизирую вопрос. Но если вы, НАТО, поддерживаете, декларируете, что вы за Украину и так далее, но не берёте нас, то покажите, в чём ваша поддержка», – сказал Яременко.