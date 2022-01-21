Зе-депутат: Неважно, сколько русских у границ. Захотят – шарахнут Искандерами

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Новости Украины

У России достаточное количество «Искандеров» и боевой авиации, чтобы пропорция личного состава и техники 3 к 1 была необязательна для успешного наступления на Украину.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «UA:Перший», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всем учебникам преимущество в технике и в живой силе должно быть в три раза, чтобы широкомасштабная агрессия имела успех. Учитывая численность наших вооружённых сил 240 тысяч, это должно быть минимум полмиллиона личного состава, для того чтобы мы опасались реального вторжения. Однако я не случайно напомнил оперативно-тактические комплексы типа «Искандер», на сегодняшний день их там около трёх десятков батарей, которые размещены в непосредственной близости к территории Украины, плюс достаточное количество авиации, вертолётов, боевых самолётов, штурмовой авиации, истребителей и так далее. То есть, это всё в комплексе», – заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Слуги народа» Фёдор Вениславский.

«Если представить желание развязать более агрессивную войну с минимальными потерями, то они могут просто использовать те средства дальнего поражения, которые не требуют наращивания личного состава в больших объемах», – предупредил депутат.

В свою очередь бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что при таких обстоятельствах тем более надо прорабатывать дипломатические попытки урегулирования.

«Какая есть альтернатива [дипломатии]? Альтернатива – полномасштабное вторжение на Украину? И тогда у меня вопрос как у дипломата к политикам – хлопцы, вы решите. Я как дипломат предлагаю вам начать прямой дипломатический диалог с РФ для того, чтобы снять напряжение и не допустить полномасштабного вторжения. Байден, после того, как назвал Путина убийцей, нашёл в себе силы позвонить Путину, сесть с ним в Женеве, когда почувствовал, что Путин может напасть на Украину, перезвонить, встречаться с ним. Почему, если Байден может, а мы не можем?» – вопрошал Чалый.