Зе-депутат: Неважно, сколько русских у границ. Захотят – шарахнут Искандерами

21.01.2022  20:57 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

У России достаточное количество «Искандеров» и боевой авиации, чтобы пропорция личного состава и техники 3 к 1 была необязательна для успешного наступления на Украину.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «UA:Перший», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России достаточное количество «Искандеров» и боевой авиации, чтобы пропорция личного состава и техники...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«По всем учебникам преимущество в технике и в живой силе должно быть в три раза, чтобы широкомасштабная агрессия имела успех. Учитывая численность наших вооружённых сил 240 тысяч, это должно быть минимум полмиллиона личного состава, для того чтобы мы опасались реального вторжения.

Однако я не случайно напомнил оперативно-тактические комплексы типа «Искандер», на сегодняшний день их там около трёх десятков батарей, которые размещены в непосредственной близости к территории Украины, плюс достаточное количество авиации, вертолётов, боевых самолётов, штурмовой авиации, истребителей и так далее. То есть, это всё в комплексе», – заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Слуги народа» Фёдор Вениславский.

«Если представить желание развязать более агрессивную войну с минимальными потерями, то они могут просто использовать те средства дальнего поражения, которые не требуют наращивания личного состава в больших объемах», – предупредил депутат.

В свою очередь бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что при таких обстоятельствах тем более надо прорабатывать дипломатические попытки урегулирования.

«Какая есть альтернатива [дипломатии]? Альтернатива – полномасштабное вторжение на Украину? И тогда у меня вопрос как у дипломата к политикам – хлопцы, вы решите.

Я как дипломат предлагаю вам начать прямой дипломатический диалог с РФ для того, чтобы снять напряжение и не допустить полномасштабного вторжения.

Байден, после того, как назвал Путина убийцей, нашёл в себе силы позвонить Путину, сесть с ним в Женеве, когда почувствовал, что Путин может напасть на Украину, перезвонить, встречаться с ним. Почему, если Байден может, а мы не можем?» – вопрошал Чалый.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть