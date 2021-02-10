Зе-депутат объяснил, почему Украина обречена оставаться экономическим аутсайдером

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине износ производственных мощностей достигает 80%, и решить эту проблему своими силами эта страна не в состоянии, из-за чего она обречена на вечное экономическое отставание от остального мира.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил депутат от «Слуги народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас износ большей части производственных мощностей и основных средств в реальном секторе экономики, по разным оценкам, от 50% до 80%. И это колоссальные цифры, на которые, будем говорить откровенно… у нас нет денег самостоятельно заниматься этой модернизацией. Нам необходимо искать партнёров, которые подключатся к этому процессу. И, конечно, высокая энергоёмкость экономики за счёт того самого износа», – сказал политик.

По его словам, как следствие, Украина всё больше отстаёт от остального мира.

«Кроме того, необходимо понимать, что когда эти компоненты собираются в кучу и негативно влияют на экономическую ситуацию в стране, мы входим в рецессию, то потом, когда мы оправляемся и начинаем выбираться, мир не стоит на месте.

Те страны, которые за счёт мощной экономики умудрились избежать этого кризиса, продолжают развиваться. В то время как мы постоянно тратим время на то, что постоянно навёрстываем. Потому что глобальная конкуренция, особенно экономическая, максимально динамичная. Она не статичная. Поэтому если мы не примем быстрых оперативных решений, то будем постоянно догонять», – резюмировал Наталуха.