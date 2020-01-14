Зе-депутат потребовал вызвать на ковер покрывающего Порошенко генпрокурора

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший украинский президент Петр Порошенко злостно прогуливает все вызовы на допрос в Государственное бюро расследований, однако от Генпрокуратуры до сих пор не последовало никакой реакции.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что-то нехорошее происходит с автором закона о снятии депутатской неприкосновенности Петром Алексеевичем Порошенко, который сейчас отсутствует на своем рабочем месте.

Как вы можете знать, порядка 26 раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Почему не сидит Порошенко? Это тот вопрос, который звучит почти с мая, и каждый из наших избирателей желает знать, что происходит: на самом ли деле он порядочный человек и все это происходило с каким-то другим фигурантом, или он пренебрегает законодательством, обязанностями гражданина и народного депутата нашей страны, и нагло плюет в лицо нам всем.

Я предлагаю вам, что если до конца этого месяца он не явится на допрос, как должен, вызвать в парламент генерального прокурора Украины господина Рябошапку и задать вопрос, что ему сейчас мешает привести господина Порошенко на допрос. Есть вопрос, на которые должен прозвучать ответ.

В первую очередь, чем он руководствовался, когда послал наших моряков на гибель в Керченский пролив ради введения военного положения и срыва президентских выборов.

Призываю вас поддержать вызов генерального прокурора, если господин Порошенко продолжит не являться на допросы. Порошенко должен быть в тюрьме», – обратился парламентарий к залу.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко и действовавшая при нем Верховная рада 8-го созыва нарушили ряд законов и нормативно-правовых актов, а также совершили преступление против государства, за что должны получить пожизненные сроки.