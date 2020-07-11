Зе-депутат признался, что пленённые в ДНР украинцы – агенты СБУ

11.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Недавно освобождённые по обмену с республиками Донбасса арестованные за шпионаж украинцы действительно работали на СБУ, а не были «невинно схваченными водителями маршруток», как об этом изначально уверяла украинская пропаганда.

Такое признание в интервью «Апостроф TV» сделал депутат Верховной рады Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, есть москали враги, но точно не все, есть абсолютно вменяемые русские, которые симпатизируют Украине, а есть вменяемые, которые разошлись с Путиным, но считают, что Крым их. Оно всё по-разному, поэтому разбираться там по личностям – это абсолютно контрпродуктивный путь. В той ситуации, в которой мы находимся, единственное правильное решение – это сказать «Россия – враг». У тебя могут быть какие-то отношения с теми, кто при памяти, что называется, но Россия – враг, это понятно. Это отправная точка для всех дальнейших толкований, потому что не Украина, а Россия 10-ю батальонами тактических групп вторглась через границу на территорию Украины и нанесла военный удар во фланг наступающей украинской армии.

Это война, это военное преступление. То, что происходит на оккупированных территориях, – это вообще, там точно люди должны пойти по пути Милошевича, потому что это преступления против человечности», – заявил Потураев.

«Сейчас по моей просьбе минкульт поддержал, вышла книжка, называется «Изоляция», там 22 рассказа людей, которых держали в тайных пыточных тюрьмах на Донбассе, ужасные документальные рассказы. Это люди, которых вытянул президент Зеленский, про которых говорили: вот, вы там вытаскиваете Бог знает кого.

Я советую купить, почитать и посмотреть своими глазами, что в действительности люди, про которых говорили, что «вы маршруточников освобождаете», это были люди, которые работали на украинские спецслужбы. Это герои и патриоты, которые очень много полезного сделали для нашей будущей победы», – признался русофоб.