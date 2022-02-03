Зе-депутат: Сталинград отрезвил шухевичей всех мастей

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Новости Украины

Оценив достаточно трезво успехи вермахта под Сталинградом, украинские националисты массово дезертировали из своих шуцманшафтов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

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«Вовсе не «разочаровавшись в политике Гитлера по отношению к Украине», как это принято врать сейчас, а оценив достаточно трезво успехи вермахта под Сталинградом, шухевичи всех мастей массово дезертировали из своих шуцманшафтов, что теперь скромно называется – отказались продлевать контракт. Кстати, не совсем понимаю, почему в таком случае теряется вторая половина фразы- контракт с Рейхсфюрером СС Гиммлером, которому батальоны шуцманшафта непосредственно подчинялись в описываемый период», – пишет политик.

По его словам, нацистские коллаборанты боялись, что Рейх погонит их на фронт.

«Служить карателями белорусских крестьян было приятно и ненапряжно, а продемонстрировать «вишкіл» Рыбалко или Лелюшенко – чревато, дивизия СС Галичина не дала соврать под Бродами, продемонстрировала, не заметили. Но вы можете и дальше слушать байки про то, как служили было Рейху в любви и согласии, а потом вдруг сердце начало болеть за Украину. Одновременно у всех», – саркастически резюмировал Бужанский.