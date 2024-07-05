Зе-депутат: У нас репутация фанатиков, готовых назло русским взорвать себя вместе с ЗАЭС

На данный момент все инициируемые Киевом «саммиты мира» преследуют цель не прекращения войны, а объяснения миру, почему нужно и дальше пичкать оружием Украину.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил депутат «Слуги народа», член комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир всё время задаётся вопросом – а украинцы вообще хотят мира, хотят переговоров? Они могут их вести, у них вообще есть какой-то план на мир? Этот вопрос вытекает из необходимости дать ответ своему обществу, как долго мы будем тратиться на Украину, есть ли свет в конце туннеля. И мы вынуждены не только воевать с Россией, но и поддерживать наших партнёров, предлагая им ответы на вопросы, которые они сами должны давать своему обществу. Почему они поддерживают Украину? Как долго они будут поддерживать? И вот эти «мирные саммиты», их первоочередное значение – успокоить наших партнёров. Что – нет, мы не сумасшедшие фанатики, которые готовы подорвать себя вместе с ЗАЭС, лишь бы только русским навредить, мы совсем не те люди, которые все хотят погибнуть. Мы готовы к мирным переговорам, но мы считаем, что сегодня мы не можем выйти на эти переговоры, поскольку мы в позиции слабого. И позиция России свидетельствует, что они хотят не переговоров, а письменно закрепить нашу капитуляцию», – рассказал Яременко.

Фактически, подытожил он, все «саммиты мира» сходятся к одному – «дайте зброю».

«Эти «мирные саммиты» пока что, к сожалению, не про мир. Они про то, чтобы наши союзники понимали, почему нас нужно вооружать дальше. И приблизительно… сколько всё это ещё будет длиться», – добавил депутат.