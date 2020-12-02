Зе-депутат угрожает «налоговым майданом»

02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент во время пандемии коронавирусной инфекции и всемирного кризиса делает всё возможное, чтобы усложнить жизнь своих граждан.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера предприниматели собрались под стенами Верховной рады. Десятки тысяч предпринимателей на протяжении последних месяцев существуют вопреки, а не с помощью украинского государства.

Они создают рабочие места, создают работу. Они ничего не просят у государства, кормят свои семьи, не рассчитывают на медицинскую помощь. Но вчера мы им кинули подачку – отсрочка тотальной фискализации, кэшбэка, и всего остального. Их это не устраивает.

Во время пандемии коронавируса, во время всемирного экономического кризиса мы, как представители народа Украины, делаем всё, чтобы простым предпринимателям стало сложнее работать. Они, едва выживая, теперь должны нанимать бухгалтеров, должны закупать кассовые аппараты, смартфоны, скачивать приложения, платить за всё это. А эти деньги они просто могли потратить в свои семьи», – сказал он.

Также Александр Качура подчеркнул, что в скором времени в стране может начаться «налоговый майдан».

«Я уверен, что предприниматели точно не отступят. И наше вчерашнее голосование, что якобы много народных депутатов и фракций теперь думают, что на этом прекратился налоговый майдан. Нет, он только начинается.

Я уверен, что мы ещё больше разозлили предпринимателей, потому что они выходили не за отсрочку фискализации, они выходили за полную отмену. Потому что они чувствуют несправедливость», – резюмировал депутат.