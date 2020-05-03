Зе-депутат устроил демарш из-за засилья иностранцев во власти

03.05.2020, Киев, Игорь Петров

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко от президентской партии «Слуга народа» обвинил своих коллег по власти в засилье иностранцев в госорганах, после чего демонстративно покинул заседание комитета по вопросам экономики.

Шевченко заявил, что в сложившейся ситуации он видит элемент государственной измены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Министерство экономики заключает контракты по отбору руководителей госпредприятий с частной компанией, которая вообще является иностранной?

У нас есть статья 19 Конституции, которая говорит, что должностные лица госорганов действуют на основании и в границах законов Украины. На основании какого закона кадровую политику в государстве делегировали иностранцам?

Я считаю, что тут есть элемент госизмены. Поэтому я сейчас покидаю стены Комитета. Это мое политическое заявление.

Я не буду в этом участвовать, пока вы не будете выполнять ту программу, с которой вы шли на выборах, те обещания, которые лично давал президент и пока не изменится кадровая политика Министерства экономики», – заявил депутат и покинул зал.