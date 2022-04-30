Зе-депутат: «Заявлениям Запада, чем дальше, тем меньше я верю»
Украине недостаточно обещанного Западом перечисления средств от конфискованного имущества российских олигархов, под изъятие должна попасть вся собственность всех граждан РФ.
Об этом в эфире телеканала «Nta» заявил депутат «Слуги народа» Юрий Камельчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле, ход истории может изменить только украинская армия и украинский народ, которые должны выбить всех москалей с Востока, с Юга и с любой другой точки, и из головы каждого украинца. Вот это будет на самом деле ход истории.
Заявлениям и словам я чем дальше, тем меньше верю. Я верю действиям, я верю конкретным санкциям против конкретных лиц, верю конкретным поставкам оружия, верю конкретным финансовым переводам в фонд восстановления Украины», – разглагольствовал Камельчук.
«Я верю, когда будет компенсация имущества россиян, не только олигархов, как нам пытались объяснить, а российских граждан в Европе, в мире, и эти деньги пойдут на Украину. Вот таким конкретным фактам я верю. А всё остальное, если это пиар – не поддерживаю, если это не пиар, а конкретные действия, как сейчас президент Зеленский говорит – вы можете приехать к нам, пожалуйста, но приезжайте с чем-то конкретным, всё остальное ради фотографий ни сегодня, ни сейчас и может никогда», – высказался депутат.
Спасибо!
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