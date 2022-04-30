Зе-депутат: «Заявлениям Запада, чем дальше, тем меньше я верю»

Украине недостаточно обещанного Западом перечисления средств от конфискованного имущества российских олигархов, под изъятие должна попасть вся собственность всех граждан РФ.

Об этом в эфире телеканала «Nta» заявил депутат «Слуги народа» Юрий Камельчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, ход истории может изменить только украинская армия и украинский народ, которые должны выбить всех москалей с Востока, с Юга и с любой другой точки, и из головы каждого украинца. Вот это будет на самом деле ход истории.

Заявлениям и словам я чем дальше, тем меньше верю. Я верю действиям, я верю конкретным санкциям против конкретных лиц, верю конкретным поставкам оружия, верю конкретным финансовым переводам в фонд восстановления Украины», – разглагольствовал Камельчук.