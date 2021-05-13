Зе-депутата поймали на строительстве дома в российском Крыму

13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Харьковский депутат от «Слуги народа» Андрей Одарченко, разрешив все вопросы с местными властями, преспокойно строит на побережье российского Крыма пятиэтажный дом.

Об этом у себя в «Facebook» пишет киевская журналистка Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отмечает, что стройка депутата от партии Владимира Зеленского в Крыму выглядит особенно цинично на фоне развернутой офисом президента и СБУ охоты на «агентов Кремля».

«Общественные слушания по рассмотрению проекта Генплана села Межводное в Крыму, где и строится дом, проходили еще весной 2018 года. При этом сам Одарченко вместе с братом Дмитрием Одарченко обращались с письменным заявлением к местным властям полуострова для получения разрешения на строительство.

Снимки 2020 года подтверждают, что на берегу Ярылчагской бухты находится почти достроенное пятиэтажное здание. Согласно украинским регистрам, земельный участок в селе Межводное, которое застраивает нардеп Одарченко, принадлежит его тёте Лидии Одарченко», – написала журналистка.

Площадь недостроя составляет 592 квадратных метров. Он расположен в курортной зоне по соседству с гостиничными комплексами. Место строительства с двух сторон окружено водой – с одной стороны это море, с другой – озера.

Интересно, что первоисточником компромата является организация «Антикоррупционный блок участников АТО». Она уже обвинила Одарченко в «фактической легализации оккупационной администрации Крыма», потребовав реакции СБУ.

Самым забавным является то, что при этом депутат Одарченко также возглавляет подкомитет по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета парламента по вопросам антикоррупционной политики в Верховной раде.