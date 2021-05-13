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13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Украина
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Зе-депутаты требуют тотальных зачисток всего пророссийского

Новости УкраиныДля Украины жизненно необходимо в ближайшие сроки зачистить все общественные организации и политические партии,...

Для Украины жизненно необходимо в ближайшие сроки зачистить все общественные организации и политические партии, которые можно отнести к пророссийским.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вокруг нашей границы 80 тысяч [российских] военных. Да, это проблема. Конечно, может быть условный выстрел [как] в Сараево в 1914 году, из-за которого началась Первая мировая война. Когда много оружия, то это возможно. Но они думают чуть-чуть по-другому, спецоперациями.

И нам на сегодня нужно больше усилий, чтобы защитить своё информационное пространство от пропаганды этих идей Русского мира. Защитить, зачистить политические партии, которые это поддерживают. Другого пути у нас нет. По-другому Украины как государства может не быть. Зачистить абсолютно всё общественные организации, какие это поддерживают, какие делают картинку для телевидения, условно говоря, что их здесь ущемляют», – сказал Дунда.

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