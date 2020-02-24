Зе-Дикость. Одесса останется без порта?

24.02.2020, Одесса, Игорь Плисюк

Нет, молодой человек, не пугайтесь раньше времени — пока еще наш знаменитый на весь мир порт совсем закрывать не решили. Хотя и об этом уже не раз говорили отдельные деятели типа экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, снова рвущенося к власти.

Дескать, что это за безобразие, в самом центре города находится столь «неаккуратное» предприятие. И воздух загрязняет, и море, да и вид с Приморского бульвара не украшает. И многотонные грузовики создают пробки да разрушают дороги.

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А потому — вынести все, что можно и нельзя, куда подальше, оставив только пассажирские терминалы Морского вокзала…

И станет наш город чисто туристическим, живя припеваючи с прямо-таки нескончаемого потока иностранцев, жаждущих приобщиться к нашим мягко говоря, обветшавшим красотам да сомнительного качества сервису.

Заживем!

Проще говоря, ретивые прожектеры разом желают лишить город самого смысла существования. Ведь всем известно, что Одесса была основана, прежде всего, как морской форпост Империи, её главный южный порт. И вокруг него она и строилась, обрастая при заботливой власти – и инфраструктурой, и промышленностью, перерабатывавшей импортные товары, и тем, что шло на экспорт.

Обрела она и свой флот, дабы не кормить чужих судовладельцев. Причем, изрядная доля портовых сборов и прочих доходов, связанных с морским бизнесом, до революции шло напрямую в городскую казну, способствуя росту и благополучию Одессы. Да и в советское время наш порт и торгово-пассажирское крупнейшее в мире Черноморское пароходство были одними из основных «кормильцев» города, его сердцем.

Однако, начиная с момента обретения Украиной «незалежности», все начало последовательно уничтожаться алчной и неумной властью. Первым долгом было разорено и форменным образом разграблено ЧМП, а за ним — последовательно уничтожен практически весь промышленный потенциал города.

Само собой, и порт потерял изрядную часть грузов. А уж со времен «революции» 2014 положение было планомерно доведено до грани катастрофы.

По понятным причинам, резко снизился грузопоток из России и связанный с ней транзит. Да и туристические компании значительно уменьшили число заходов своих круизных лайнеров в наш порт. Уж больно репутация нынче неспокойная и ненадежная у нашей «европейской державы».

А посему, еще в 2016 министр инфраструктуры Омелян недвусмысленно намекал на то, что, дескать, накладно для Украины СОДЕРЖАТЬ порты! Только вдумайтесь: не рационально использовать их, получая в казну доходы, как это было всю обозримую историю, а содержать! Проще говоря, майданная власть расписалась в своей полной бездарности и беспомощности.

Да и глава Администрации морских портов Украины с 2017 года по недавнее время Райвис Вецкаганс все почти три года своего правления вел себя не как «менеджер европейского уровня», но — как гастарбайтер-ликвидатор.

Ведь сей латвийский ландскнехт прославился не реальной оптимизацией работы портов и наведением порядка в их работе, но…серией скандалов коррупционного плана. Нецелевым использованием средств, сомнительными закупками и невыгодными контрактами, ущемлением прав и интересов портовиков да вечной перетасовкой руководящих кадров. При нем была практически уничтожена государственная стивидорская служба и внесен полный хаос в важнейшее буксирное хозяйство. Причем, протесты возмущенных произволом, во внимание не принимались.

А в конце своей «блестящей карьеры» на ниве разрушения портов страны, в ноябре прошлого года, он объявил о передаче в концессию практически всех портов страны. В первую очередь — одесского.

Пока – частичную, причем в руки иностранных и местных частников уйдут не действительно нуждающиеся в срочной модернизации участки порта с экологически вредной открытой перевалкой сыпучих грузов. Нет, в концессию намерены отдать пассажирский терминал Морвокзала, а заодно и стоящую пустой аж с 2011 на том же Морвокзале гостиницу «Одесса».

Проще говоря, и вскоре ушедшего в отставку Вецкаганса, и новую власть Украины интересует не реальное приведение в порядок всего остро нуждающегося в этом доведенного до края портового хозяйства, а… получение «быстрых денег» с того, что и так дает и может давать, куда большую прибыль.

Причем, избран метод концессии, то бишь, фактической отдачи на откуп за определенную сумму в казну (и только ли?!) самого выгодного, не смотря на все старания вороватой и бездарной власти, сегмента морского хозяйства страны.

Заметим, что на эту «новацию» весьма остро отреагировал из вынужденного изгнания экс-премьер Украины Николай Азаров, доходчиво объяснивший: избран наименее выгодный для державы вариант, при коем иностранные концессионеры будут заинтересованы максимально выжимать в свой карман прибыль, платя нам крохи и практически ничего не вкладывая в развитие инфраструктуры и не неся никакой ответственности перед страной.

Вариант, который смело можно назвать колониальным! Но ведь кому-то это выгодно! Заметим, кстати, что Россия не без труда вернула в государственное управление многие порты, при власти «либерастов» оказавшиеся отданными в руки господ концессионеров. И доходы казны резко возросли!

…И зачастили в Одессу закордонные гости. Уже и азербайджанцы высказали свой интерес к столь вкусному куску, и представители арабских эмиратов. А на днях к нам пожалует аж целый король Марокко для налаживания «взаимовыгодных отношений».

Словом, учтены интересы всех, кроме… Одессы и одесситов. Ведь город не имеет с порта практически ни копейки, не получая даже должной арендной платы за землю и прочие ресурсы. Да и с концессий — прибыль уйдет напрямую в Киев.

К тому же, новоиспеченный начальник порта Алексей Мясковский недвусмысленно говорит об «оптимизации» штатов портовых работников. То есть — из 1200 нынешних его работников вскоре имеют все шансы стать безработными 600 человек.

Вот я вас и спрашиваю — что же останется от Одессы при столь рачительном управлении майданутых «патриотов» да их продолжателей?!

Но разве это волнует временщиков, одержимых алчным желанием распродать последние остатки былого народного достояния за гроши?

Не они ведь создавали все это, их миссия — окончателно преврарить и страну, и наш город в колониальный придаток Запада. А заодно, набить свои карманы.

Господи, да когда же они уже нажрутся!