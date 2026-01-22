Зеленский и его подельники не имеют чёткого плана, но ради пиара собираются устроить наступление и погубить людей.

Об этом в интервью политологу Руслану Бизяеву заявил экс-спикер Верховной рады, бывший подельник Зе-диктатора депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Власть говорит, что мы будем наступать. Но я каждый день открываю карту – и смотрю: минус 8, 15, 40 квадратных километров мы теряем. Может, я чего-то не понимаю, но вы удержать территорию не можете, как вы собрались наступать? Как это работает? Какими силами?

Вы уже раз ходили на Курщину, про которую все забыли. Кстати, хотелось бы уточнить что же там произошло? Что же так все плохо поехало? Почему мы сегодня не на Курщине?

Почему мы не контролируем атомную станцию? Сколько техники вы попалили на эту операцию? Сколько людей погибло? Сколько получило ранения? Покажите эту статистику», – потребовал Разумков.