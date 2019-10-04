Зе-дипломат: Россия под гнётом санкций пойдёт на требования Киева

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина согласилась отвести свои войска на линии фронта в Донбассе, чтобы появился повод для встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным и по-прежнему игнорировать пункты Минских соглашений, требующих начала прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я объясню, зачем проводится это небольшое разведение. Это не вывод войск, мы не наивные дети, мы читали «Минские договоренности», все тексты знаем и понимаем, что происходит.

Нам пять лет та сторона рассказывает – «говорите с ЛНР и ДНР, ведите с ними переговоры». Мы не наивные, понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить это только Путин. Мы хотим переговоров с ним.

И эти маленькие шаги, которые решаются только при его непосредственном участии, – это и есть для нас показатель, готов он идти дальше, можем мы ему поверить. Это лакмусовая бумага. И за каждым этим шагом мы убеждаемся – мы можем следующий сделать или нет», – заявил Яременко.

«Откуда мы имеем гарантию, что Путин станет добрым и хорошим, будет действительно идти нам навстречу?» – поинтересовалась у него депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федына.

«Я вам гарантирую, он не изменится ни на грамм», – ответил Яременко.

«Так как с ним можно договариваться?» – не унималась Федына.

«Он рациональный политик, он тоже заботится об интересах своего государства. Он видит, что международные санкции стоят ему очень дорого, он не может развивать свою страну, он не имеет доступа к ресурсам, он не может развивать даже ту сферу, которая является жизненно важной, это энергетическая сфера, поскольку нет доступа к технологиям и так далее. Для него очень дорого стоит содержать оккупированные территории. Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса, он бы и не говорил.

И то, что он пошел на этот разговор, давайте используем сейчас, посмотрим. Я вам скажу – мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду и нас никто не обманет», – заверил Яременко.