«Зе-дипломатия совершила «лютый злочин» против США» – киевский международник

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Организационный непрофессионализм украинской делегации в США привёл к страшному скандалу и фактически тупику для Зеленского, который прибыл в Америку с «планом» для Байдена.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, спикер Палаты представителей Джонсон потребовал немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Он обвиняет её во вмешательстве в американские выборы на стороне Харрис.

Поводом для этого стал организованный Маркаровой визит Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов. Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Харрис и вмешательство в американские выборы.

«Решения не могут приниматься лично послом, поэтому, на мой взгляд, это пример системных внешнеполитических проблем Украины. Я бы не сказал, что это скандал на ровном месте, это чрезвычайно неприятное событие, и я сейчас не берусь прогнозировать, какой будет выход. Фактически патовая ситуация… Как – увольнение посла? Ну и тем более проигнорировать требование – это же официальное должностное лицо США. Должны быть сделаны все усилия, чтобы деконфликтизировать эту ситуацию, однако я не вижу, как это можно было бы сделать», – прокомментировал Мельник.

«Кто мешал, например, сделать не один визит, а два, или одновременно попробовать обеспечить присутствие? Чтобы избежать любых подозрений во вмешательстве в американские выборы... А это на сегодняшний день, образно, наибольшее преступление, которое может быть совершено против США», – сокрушался международник.