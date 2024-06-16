Зе-фельдмаршал грозит из Швейцарии «крепкой» ответкой на Харьковщине

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 22:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Заглядывать в перспективы войны в 2025 году – это слишком далеко. Сейчас бы дождаться западной помощи, чтобы хоть что-то противопоставить русским на Харьковщине.

Об этом на пресс-конференции по итогам «саммита мира» в Швейцарии заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заглядывать в перспективы войны в 2025 году – это слишком далеко. Сейчас бы дождаться...

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«О планах на поле боя сегодня говорить не буду. Если честно, наше задание сегодня – не дать возможности успеха в наступательных действиях РФ на Харьковщине. Считаю, что сейчас ситуация лучше, она стабилизировалась, благодаря нашим воинам. Ну, и считаю, что в ближайшее время, благодаря нашим партнёрам, будет усиление наших воинов, и будут ответы захватчикам уже на поле боя покрепче», – болтал клоун.

«Что касается войны, я бы не думал, что там будет в 2025 году и так далее, всё зависит от двух вещей. От нашей силы на поле боя, а также от силы политической работы, дипломатической», – надеется Зеленский.

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