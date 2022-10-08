Зе-фракция: В следующем году Украину ждет тотальное обнищание и бедность

В следующем году население Украины ждет обнищание и жизнь за чертой бедности.

Об этом, выступая в Верховной раде, заявила член фракции «Слуга народа» Любовь Шпак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шпак, в бюджете следующего года на пенсии и прожиточный минимум заложено катастрофически мало средств.

«Заморозка размеров базовых социальных стандартов, в первую очередь размера минимальной пенсии, приведет к существенному росту в 2023 году бедности в нашей стране…

Доля населения Украины, которая будет жить за чертой бедности, может вырасти до 60%. Это по сравнению в том, что в 2021 году это было 2 процента – с 2 до 60 рост… С января 2023-го на прожиточный минимум в размере на одного человека заложено 2 589 гривен, в отличие от того, что уже в августе 2022-го, по расчетам Минсоцполитики, прожиточный минимум составлял 6 500 гривен. Вы представляете эту разницу сегодня?

Также мы имеем в соответствии с этим минимальную пенсию в 2 тысячи 93 гривны. Попытайтесь прожить на 2093 гривны в месяц. Такое может быть вообще? А это пенсионеры, нуждающиеся не только в питании, но и в лечении. То есть мы сегодня их приводим к тому, что они не могут выжить на такие деньги», – заявила Шпак.