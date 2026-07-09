Зе-гауляйтер Лавры: Плевать на законы! Пора вышвырнуть монахов по беспределу!

Игорь Шкапа.  
09.07.2026 15:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Украина, Церковь


Украинские суды отказываются поставить окончательную точку в решении о выселении монахов канонической Церкви с территории Киево-Печерской лавры.

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Об этом в интервью «Левому берегу» заявил назначенный режимом директор захваченного раскольниками монастыря Максим Остапенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские суды отказываются поставить окончательную точку в решении о выселении монахов канонической Церкви с...

Ведущая-русофобка Соня Кошкина заметила, что за три года судебных процессов 15 судей по делу Лавры взяли самоотвод. Она недоумевает, как такое возможно, когда Украину покинули политики, считавшиеся наибольшими «лоббистами Московской церкви».

«В условиях войны, обстрелов нужно начать судить по духу закона, по конституции, что главная задача граждан и общества – защита государства. Сейчас, пока судебная система у нас по этим делам придерживается буквы закона. Если есть обращение, то мы останавливаем на три года производство, переносим или вносим изменения. И это тянется бесконечно», – негодует Остапенко.

По его словам, за три года суды так и не начали рассмотрение дела по сути. Он говорит, что все можно было бы решить за два-три заседания.

«Очевидно, здесь есть влияние, которое не преодолено. И, если хлопцы на фронте врага видят, то мы здесь вроде не воюем, вроде войны нет и, соответственно, мы будем по букве закона выносить бесконечные отводы, самоотводы, останавливать производство, потом отменять это в высшем суде», – фактически призвал наплевать на закон в деле с Лаврой Остапенко.

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English version :: Читать на английском Зе-гауляйтер Лавры: Плевать на законы! Пора вышвырнуть монахов по беспределу!

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