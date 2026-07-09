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Украинские суды отказываются поставить окончательную точку в решении о выселении монахов канонической Церкви с территории Киево-Печерской лавры.





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Об этом в интервью «Левому берегу» заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ведущая-русофобка Соня Кошкина заметила, что за три года судебных процессов 15 судей по делу Лавры взяли самоотвод. Она недоумевает, как такое возможно, когда Украину покинули политики, считавшиеся наибольшими «лоббистами Московской церкви».

«В условиях войны, обстрелов нужно начать судить по духу закона, по конституции, что главная задача граждан и общества – защита государства. Сейчас, пока судебная система у нас по этим делам придерживается буквы закона. Если есть обращение, то мы останавливаем на три года производство, переносим или вносим изменения. И это тянется бесконечно», – негодует Остапенко.

По его словам, за три года суды так и не начали рассмотрение дела по сути. Он говорит, что все можно было бы решить за два-три заседания.