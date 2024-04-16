Зе-гауляйтер: Закроем рты штрафами за неуважение к армии

Анатолий Лапин.  
16.04.2024 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


На Украине стали хуже относиться к к участникам так называемой АТО и нынешнего конфликта. Об этом в рамках Конгресса местных и региональных властей заявил врио министра по делам ветеранов Александр Порхун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порхун пожаловался, что ему не хватает уважения со стороны украинцев.

На Украине стали хуже относиться к к участникам так называемой АТО и нынешнего конфликта....

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«Я уже ветеран, и мне от общества не хватает уважения. У нас это происходит волнами. Сначала был 2014 год, общество устойчиво поддерживало военных, поддерживало ветеранов. До 2015 – 16-го пошел спад. Снова начали высказывать, почему они ходят в военной форме, почему они ходят с медалями, пусть наденут гражданскую одежду и больше не показываются. Такая же волна была в начале полномасштабного вторжения, в 22-м году. И я сейчас вижу, что это снова идет на спад», – заявил Порхун.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким предложил решить эту проблему карательными методами.

«Нужно формировать штрафы за неуважение к ветеранам. То есть люди могут как хотят реагировать, но если ты послал куда-то ветерана – штраф 20 тысяч. Так ты закроешь рот и никогда ему ничего плохого не скажешь. Это инструменты, которые должны быть, это – уважение от государства, сделать такие законопроекты, которые будут защищать от настроений людей», – сказал Ким.

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