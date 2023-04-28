Зе-гестапо: Все одесситы – агенты ГРУ

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Давайте сначала об очередном «великом разоблачении» гестапо, а затем о том, что с ним не так.

Управление СБУ в Одесской области отчиталось о завершении досудебного расследования в отношении «супругов – российских шпионов, готовивших ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским составам ВСУ».

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В сообщении гестаповской пресс-службы говорится, что шпионы — ни кто-нибудь, а агенты ГРУ РФ, которых в декабре минувшего года во время спецоперации задержала военная контрразведка.

«Как установило следствие органов безопасности, злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона».

Правда, в качестве «доказательства» сбора и передачи «разведданных» эсбэушники опубликовали телефонную переписку, в которой один из задержанных сетует, что «бить надо» по Банковой, Генштабу, мостам и СБУ, а не трансформаторным будкам, что только «мучает народ». Вещдок сомнительный, но в гестапо уверены:

«Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль за ней еще на первичном этапе подрывной деятельности. В конце концов, СБУ задержала обоих шпионов при попытке передачи закрытых сведений в РФ».

Муж и жена — граждане России (хотя мужчина родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях в Чечне). Ситуация для Одессы типичная — браки, а также иные родственные связи между россиянами и украинцами являются нормой. Однако в СБУ считают, что узники были специально и «заранее отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство».

«До полномасштабного вторжения семья агентов собирала данные об общественно-политической обстановке в регионе и расширяла круг своих знакомств, готовясь к выполнению основных задач. А уже после 24 февраля, прежде всего, пыталась выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов Crotale и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК».

В суд гестаповцы направили обвинительные акты по статье «Шпионаж», предусматривающей до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А теперь обещанное «что не так», хотя вы, наверное, и сами догадались.

Как такового доказательства шпионажа мы так и не увидели, а непонимание — почему по тому же зданию СБУ не шарахнуть? — это то, о чем в Одессе думают все, а не только отдельно взятая семья. Только на всех одесситов пока подвалов не хватает. Упор на гражданство России, которое иллюстрирует старое фото с одесской Аллеи Славы, с шествия Бессмертного полка 9 Мая — дескать, только «рашисты» с портретами своих героических предков к Вечному огню приходили, хотя ни снимки, ни видео с десятками тысяч одесситов, шествующих в Бессмертном полку еще два года назад, из хроник не удалишь и из интернета не вычистишь (кстати, на фото мы видим троих маленьких детей — куда дели детей, гестаповцы?). «Своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль за ней еще на первичном этапе подрывной деятельности». То есть в начале СВО. А значит, знали, но позволяли супругам осуществлять диверсии и корректировать ракетные удары, однако не помешали этому, чтобы пропаганде было о чем валать?.. Так кто же в этой ситуации враг? Родившиеся в СССР супруги, вносившие свою лепту в очищение Украины от нацизма, или сами нацисты?

Также странным образом на этот раз в «доказательной базе» мы не увидели триколоров, красных флагов, октябрятских звездочек, матрешек и балалаек. И даже оружие супругам не подбросили. А из улик что — русские паспорта как повод на 15 лет загреметь за решетку? И флаг Одессы, с которым стоят на фотографии супруги, в СБУ тоже рассматривают как улику. Вдумайтесь, не запрещенный флаг Одессы! Против которого, получается, тоже выступает СБУ. В связи с чем, опять вопрос, за который на Украине арестовывают, так почему б по СБУ не шарахнуть?