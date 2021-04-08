Зе-Гитлер в «жертвенной» шкуре: как Зеленский оправдывает идеологию фашизма

08.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Визит Зеленского на временно оккупированную ВФУ территорию Донбасса под предлогом поднятия боевого духа вояк – это типичная нацистская методика активизации полномасштабных боевых действий. После серии переговоров с зарубежными «партнёрами», от которых Зе-президент, вероятнее всего, получил указания начать войну против жителей Народных Республик, «гарант» посетил передовую, чтобы убедиться, что «жовто-блакытная» армия не развернёт свои войска в сторону Банковой. Ведь к украинцам приходит прозрение, что их настоящий враг– это Зе-оккупационная группировка, поступательно выполняющая указания своих заокеанских хозяев.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Современная колониальная Украина – это часть геополитической шахматной доски, на которой пешками является украинское население. Для Америки «незалежная» стала сырьевым придатком и полигоном, на котором Штаты устроят мясорубку с целью экономического контроля Европы и сохранения мировой гегемонии. Все курируемые Вашингтоном военные провокации Зе-банды в Донбассе – это предлог для введения Западом очередных санкций против России и прекращения строительства газопровода Северный Поток-2. Ведь СП-2 архиневыгоден для Вашингтона, потому как обломит энергетическую иглу, на которую Штаты подсадили всю Европу.

Реализуя часть стратегических планов США, Зеленский чётко отрабатывает американский темник, постоянно используя в своих высказываниях формулировки о «российской агрессии», «защите территориальной целостности», «угрозе существования украинского народа» и «невозможности выполнения Минских соглашений». Все слова и действия шестого украинского президента очень напоминают события 1930-х годов, когда Гитлер изображал Германию как принесённую в жертву нацию, скованную цепями послевоенного Версальского договора и лишённую права на национальное самоопределение.

Пропагандисты военного времени всегда оправдывают использование военного насилия, изображая это морально обоснованным и необходимым. В противном случае, будет подорван моральный дух народа и его вера в правительство и вооружённые силы страны. По гитлеровским стопам пошёл и Зеленский, призывающий вояк убивать мирных жителей ЛДНР и доказывая всем украинцам «благую» необходимость своих фашистских приказов. Как и Гитлер, пан Зе презентует милитаристскую агрессию, как правомерный и необходимый акт самообороны.

Фюрер изображал Германию, как жертву или потенциальную жертву иностранных агрессоров, как миролюбивую нацию, вынужденную взяться за оружие для защиты своего населения или для охраны европейской цивилизации от коммунизма. Современной «жертвой» «российской агрессии» Зеленский выставляет Украину, прикрываясь пропагандой обмана, предназначенной для оболванивания и дезориентации как мирного населения «незалежной», так и вояк. Закрытие паном Зе оппозиционных телеканалов – очередное свидетельство того, что на Украине возможна только лже-пропаганда, исходящая из всех Зе-оккупационных информационных ресурсов.

Единственным спасением солдат Украины, которые по каким-то причинам оказались на передовой гражданской войны (разумеется, речь не идёт о зверье – нацистах), является разворот их в сторону Банковой – источника фашизма, смерти и уничтожения Украины. У каждого украинского солдата, которого Зе-власть считает пушечным мясом, есть семья, еле сводящая концы с концами в тылу «незалежной». И жизнь каждой такой семьи будет ухудшаться. А «благодаря» западному шестёрке Зеленскому, дети служащих в ВФУ и вовсе могут осиротеть, а родители – потерять сыновей. Гастролируя на фронте, Зе-гарант отстаивает интересы своих кураторов, предавая порабощённых жителей Украины.

Многие украинцы наивно полагают, что от Зе-геноцида их спасёт Россия. Но жители Зе-оккупированной Украины заблуждаются. Потому что от кровожадного тирана, долгое время маскирующегося патриотом и «своим пацаном», должны избавиться они сами. Для Украины есть только одна агрессия – это оккупация коллективным «партнёрским» Западом, проводимая политикой беспринципных и аморальных чиновников: от Порошенко до Зеленского. Импичмент Зе-президенту, создание новых политических сил, которые сумеют организовать Референдум о вхождении Украины в состав Большой России, – это единственный благополучный сценарий для страны, в которой в 2014 году победил фашистский майдан.