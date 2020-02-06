Зе-Горынычу неизбежно отрубят одну из трёх бестолковых голов – эксперт

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Парламент, правительство и офис президента Украины не синхронизированы и это создает предпосылки для кризиса, который проявится, как только просядет рейтинг президента Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть сегодня разделена на три группы – нормальные ребята в парламенте, ненормальные ребята в правительстве, непонятные ребята в Офисе президента.

Сегодня этот трехголовый «Змей Горыныч» продолжает играть роль лебедя, рака и щуки. Система не синхронизирована. Разные группы влияния имеют разный подход к любым вопросам – социально-экономическим, политическим, гуманитарным.

Идет жесткое перетягивание каната внутри этой системы, между этими тремя «головами». К сожалению, такая структура в ближайшее время сохранится.

Ее стабильность обеспечивается за счет высоких рейтингов президента. Как только они просядут до 30-40 %, нынешняя трехголовая система не сможет функционировать.

Как минимум, одну голову придется умножить на ноль. И это – серьезный элемент кризиса внутри этой системы», – заключил эксперт.