06.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Зе-Горынычу неизбежно отрубят одну из трёх бестолковых голов – эксперт


Парламент, правительство и офис президента Украины не синхронизированы и это создает предпосылки для кризиса, который проявится, как только просядет рейтинг президента Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Власть сегодня разделена на три группы – нормальные ребята в парламенте, ненормальные ребята в правительстве, непонятные ребята в Офисе президента.

Сегодня этот трехголовый «Змей Горыныч» продолжает играть роль лебедя, рака и щуки. Система не синхронизирована. Разные группы влияния имеют разный подход к любым вопросам – социально-экономическим, политическим, гуманитарным.

Идет жесткое перетягивание каната внутри этой системы, между этими тремя «головами». К сожалению, такая структура в ближайшее время сохранится.

Ее стабильность обеспечивается за счет высоких рейтингов президента. Как только они просядут до 30-40 %, нынешняя трехголовая система не сможет функционировать.

Как минимум, одну голову придется умножить на ноль. И это – серьезный элемент кризиса внутри этой системы», – заключил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть