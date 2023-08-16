Зе-грабители довели Украину до революционной ситуации – киевский политолог-русофоб

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Жесточайший дефицит рабочей силы поставит украинский бизнес перед выбором – закрываться или сносить киевское руководство.

Об этом в эфире собственного блога заявил известный своей русофобией украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская государственность просто терпит крах. Потому что всё строилось на дешёвой рабочей силе, во всех аспектах. Что давала дешёвая рабочая сила. Она давала маржинальность для бизнеса, которая в условиях высокой коррупции, позволяла ему зарабатывать и даже какие-то проекты развития запускать. Когда у тебя есть маржинальность за счёт дешёвой рабочей силы, даже высокая коррупция, которая с тебя изымала, ты всё равно сохранялся, богател и имел оборотный капитал», – рассуждал Романенко.

Политолог подчеркнул, что в условиях войны и возникшей демографической пропасти на Украине образуется жесточайший дефицит рабочей силы вообще.

«И если ты не хочешь, чтобы твой бизнес закрылся, ты должен её найти. А чтобы её найти, нужно платить больше. А значит, маржинальность, к которой ты привык, резко уменьшается. Но по мере уменьшения маржинальности твоего бизнеса – не уменьшается коррупционная рента, которую хотят с тебя изымать наши царьки. Они ж привыкли вот так, по-другому не умеют и не хотят. Если изъять у них возможность изымать коррупционную ренту, то всё, дальше на паперть. И все эти инстадамочки, которые раньше летали в Милан, будучи любовницами или детками наших больших перераспределителей, они это всё теряют. Соответственно, возникает революционная ситуация. Бизнес начинает думать, что же делать – либо закрываться, либо уменьшать издержки, то есть отказываться от коррупционной ренты. Вот вам суть революционной ситуации, которая уже сформировалась на Украине», – резюмировал он.