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Он улетел, но обещал вернуться. Зеленский уехал из Одессы, а горожане, как один, до сих пор сравнивают его визит с фильмом «Зеленый фургон». Когда родственники убогого Грищенко клянчили у милиционера-новатора Патрикеева: «Просю выдать самогон во временное пользование из камеры вещественных доказательств». Или табак. Или гвозди.

Вот так же главклоун просил у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте денег на… ПВО. Конечно же, во временное пользование. Ведь вот-вот Украина «пэрэможэ». Собственный же народ.

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Их встреча прошла в одесском порту — неприкосновенное ныне место, для демонстрации западным партнерам урона от прилетов российских ракет и дронов. Чтобы побираться и дальше. И чтобы побирушка Зеленский мог и дальше талдычить, как на днях:

«Важно, чтобы мир был единым и солидарным в защите от террора и в поддержке наших усилий по защите людей, портов, в частности Одессы, дунайских портов и в целом нашей черноморской акватории. Есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО».

Сайт украинского президента сообщил, что «во время встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль, а также другие аспекты оборонного сотрудничества. Шла речь и о защите альтернативных зерновых коридоров в Черном море и об усилении позиций в одесском регионе — защите неба, укреплении флота, поддержке гуманитарного разминирования и очистки акватории от российских мин».

Правда, пока все подорвавшиеся на минах у побережья, подорвались на украинских.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Этой зимой Россия будет пытаться нанести Украине как можно больший вред. Поэтому Нидерланды предоставят дополнительные ракеты Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских авиаударов России», — сообщил Рютте в Твиттере.

Визит «высоких гостей» в Одессу не анонсировался. Однако был предсказуем. Так как за неделю до него местную контору СБУ аж разрывало от новостей о поимке очередных партий сепаров. Атак всегда бывает перед визитом Зеленского.

К тому же город опять не спал неделю от бесконечных воздушных тревог и взрывов с огненно-красным небом. Вот только его не бомбили и о точках прилетов не сообщали. Зато эсбэушные паблики бесконечно строчили «Все в укрытие! Но не бойтесь, это наши». Понимаете, они сами по Одессе из ПВО палили!.. Заставляя людей сидеть в подвалах и списывая разрушения на «агрессора».

И все это для «предоставления дополнительных ракет» — любым способом уничтожить население. Что арестами, что на куски разорвать.

С Зеленским-то понятно как в итоге будет:

«Младший милиционер Грищенко! Я приказываю сдать оружие!».

Но вот вопрос — а от мирняка-то к тому моменту хоть что-то останется?