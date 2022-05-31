Зе-извращенцы прогнали омбудсмена Денисову за порно-рассказы без картинок

Новости Украины

На сегодняшнем заседании украинского парламента депутаты большинством проголосовали за увольнение скандально известной уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

С данной инициативой выступили 125 парламентариев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, к рассмотрению депутатов, в соответствии с требованиями ч. 4 статьи 12 закона Украины «О правовом режиме военного положения», был предложен вопрос о выражении недоверия Денисовой и, как следствие, увольнении её с должности.

С резкой речью выступила вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции» Ирина Верещук.

«Ни в первые дни и недели войны, ни сейчас потенциал должности уполномоченного по правам человека не используется адекватно требованиям и вызовам военного времени. Возможно, Людмила прекрасный омбудсмен в мирное время, но не в военное время. И это не только мое мнение, я подчеркиваю», – сказала Верещук.

Она пожаловалась, что с первых дней спецоперации РФ на Украине была вынуждена выполнять работу, которая ближе к роли омбудсмена, чем к функционалу вице-премьер-министра и министра по вопросам «реинтеграции». Верещук имела в виду вопросы открытия гуманитарных коридоров, эвакуации гражданских лиц, обмена пленными, работе с депортированными, в том числе, с детьми. Также она особо подчеркнула информационную составляющую.

«У нас недостаточно настоящего и адекватного гуманитарного реагирования, и, к сожалению, некоторые информационные волны, которые создаются именно из офиса, напрямую вредят, они имеют вредный характер и наносят прямой ущерб сегодняшний гуманитарной ситуации. Это касается детей, это касается женщин, изнасилований. Я не буду всего повторять, вы и так все это сами знаете. И мы не можем не реагировать на проблему. Я понимаю и осознаю, что потенциал омбудсмена в военное время для целей гуманитарного реагирования должен быть больше», – заключила Верещук.

Депутат «Слуги народа» Елена Шуляк, в свою очередь, также набросилась на Денисову с обвинениями.

«Мы имеем факт обнародования в конце апреля уполномоченным ВРУ по правам человека в социальных сетях и СМИ информации о месте сокрытия 58 детей-сирот в одной из церквей города Херсона. Это обнародование привело к тому, что российскими спецслужбами эти дети были мгновенно идентифицированы и вывезены в неизвестном направлении. Уже этого одного факта было бы достаточно для того, чтобы уполномоченная по правам человека подала в отставку добровольно. Мы вводим наказание за обнародование передвижения наших войск и другой военной информации. Мы выявляли и применяли средства административного реагирования на людей, которые по глупости, а так иначе не назовешь, публиковали в социальных сетях фото и видео попадания ракет и бомб в жилые кварталы наших городов», – заявила Шуляк.

Далее слово дали непосредственно самой Людмиле Денисовой. Она похвасталась, что уровень доверия общества к омбудсмену вырос с 25 тысяч в 2018 году до 49 тысяч обратившихся лиц только за 5 месяцев этого года.

«В рамках осуществления Парижских принципов уполномоченный обязан информировать общество, граждан о тех нарушениях, которые творятся на территории в отношении них, информировать международное общество для того, чтобы было соответствующее реагирование. Я получаю всю эту информацию от людей, которые предоставляют такие показания моим работникам, которые работают во всех регионах Украины, в том числе в оккупированном Херсоне, сообщения от партнерских правозащитных организаций, интервью граждан, которых вернули из временно оккупированных территорий и из плена», – оправдывалась Денисова.

Далее она ответила на обвинения Верещук, что той приходилось выполнять работу омбудсмена.

«Согласно статье 4 Закона «Об Уполномоченном Верховной рады по правам человека» установлено, что деятельность только уполномоченного, дополняю, – это деятельность государственных органов. И именно в полномочиях министерства реинтеграции есть организация гуманитарных коридоров, оказание гуманитарной помощи и обмен пленными. Я занималась обменом пленными только тогда, когда ко мне… и меня допустил офис президента», – говорила омбудсмен.

В защиту Денисовой выступил депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий.

«Сейчас происходит позорный фарс, когда коалиция бывших пророссийских депутатов из пророссийских партий и часть большинства хочет незаконно вопреки Конституции, вопреки международным обязательствам Украины снять омбудсмена. Основания – какие? Вы ссылались на решения правозащитных организаций, на них? Все как одна правозащитные организации встали на защиту Денисовой. Да, у нас есть к ней претензии, но огромное количество людей, воинов, членов их семей благодарны Денисовой, благодарны омбудсмену. Все правозащитные организации обращаются сейчас к международным организациям», – заявил Княжицкий.

Он добавил, что такими решениями парламент только отталкивает Украину от вожделенного вступления в ЕС.

«Вы хотите в Европейский Союз или кандидатство? Вы нарушаете не просто Конституцию – целый ряд норм, освобождая омбудсмена без всяких оснований только потому, что вам хочется попиариться якобы на будущих успехах. Дай бог, чтобы они были, мы за это молимся. Но если мы будем нарушать законы и Конституцию, нарушать международные обязательства перед Советом Европы, никаких успехов не будет», – сказал депутат.

Тем не менее, за увольнение Людмилы Денисовой проголосовали 234 парламентария.

Позже экс-омбудсмен опубликовала на своей странице в соцсети обещание, что обжалует в суде свое сегодняшнее увольнение. Денисова уверена, что её уволили с нарушением Конституции.

Депутат «Слуги народа» Павел Фролов отметил, что Денисову сгубили её небылицы об изнасилованиях.

«Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом» и «изнасилованиях детей» на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины. К тому же длительное время после 24 февраля действующая омбудсмен провела за границей, но не в России или Беларуси, где ее статус и полномочия могли бы помочь пленным, депортированным и страдающим от оккупации жителям Херсонщины, а в Давосах, Венах, Варшавах и других теплых спокойных западных европах», – написал Фролов на своей странице в соцсети.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что от рассказов Денисовой «стыла кровь у психиатров». При этом, не приводя ни одного доказательства, она настолько углублялась в подробности, что «это было похоже уже на озабоченность».

«Теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? Денисова – сексуально озабоченный провокатор. А западные журналисты при ней работали пропагандистами», – констатировала Захарова.

Киевский адвокат Татьяна Монтян, комментируя данное увольнение, отметила Денисову как «одну из самых инфернальных русофобок в мире».

Она коснулась некоторых моментов биографии фигурантки. Так, Денисова – «абсолютно русская уроженка Архангельска, где и прожила аж до 29 лет.

С Украиной эту особу ничего не связывало аж до 1989 года, когда ей по комсомольской линии предложили переехать юрконсультантом в Крымский обком ЛКСМ. Тогда комсомольцы уже начали заниматься бизнесом, и им как раз стали нужны юристы. До 2005 года в вышиванках не ходила и даже не умела разговаривать на украинском, пока ее не приметила Тимошенко.

«С 2014 года, уже в партии Яценюка и Турчинова, стала депутаткой, а в 2018 году получила должность омбудсменши. Вот тут ее уже переклинило на русофобии. Что она несла о своих русских соплеменниках и России в целом – просто какой-то трэш. Но по-настоящему Денисова раскрылась после 24 февраля. Изо всех утюгов эта особь вещала о том, как русские насилуют младенцев, стариков и мужиков. О том, как они убивают и грабят мирных жителей, и какие русские нелюди. При этом дети и родня Денисовой прекрасно себя чувствуют в Крыму, продолжая там успешно заниматься бизнесом с теми самыми русскими извергами. Весь тот лютый трэш, который Денисова несла в адрес русских и России, вызывал удивление даже у реальных идейных галичанских бандеровцев. Ведь настолько отбитым русофобом не смогли стать даже самые ядреные нацики из самых дремучих схронов карпатских лесов. В итоге ее попытка выслужится перед Зелебобусом, бритами и американцами привела к тому, что даже они не выдержали и решили выкинуть на улицу эту больную тварь. Хотелось бы верить, что она не всплывет в ближайшее время в Крыму или на освобожденных от салорейховцев территориях на руководящей должности, как какой-нибудь Вова Боделан. Ну а без работы она точно не останется – с такой бурной фантазией ее с руками и ногами оторвет любая порностудия», – написала Монтян в своём Telegram-канале.

Военкор Александр Коц как один из фигурантов, попавших под горячую руку пропаганды Денисовой, также прокомментировал данное увольнение.

«Я правильно понимаю, что украинскую омбудсменшу Денисову уволили за патологическое вранье об изнасилованиях русскими солдатами украинских детей и извращенных надругательствах над украинскими взрослыми? А украинские СМИ, которые всю эту ересь, гиперболизируя, тиражировали, теперь извинятся? Нет, не перед русскими солдатами, а перед своей аудиторией, которой они вливали в глаза мочу на протяжении этих трех месяцев. А все остальное – про убийства мирных граждан, про поедание йоркширских терьеров, про «8 лет обстреливали сами себя» – тоже вранье что ли?

И личный вопрос: я как насильник украинских женщин (впрочем, там не уточнялось) теперь реабилитирован?» – риторически спросил Коц в своём блоге.

Историк и политолог Владимир Корнилов также напомнил, что ересь Денисовой несли все кому не лень, включая первых лиц, и никого это не смущало. «Омбудсмена Украины Денисову увольняют, в том числе, за то, что она бездоказательно обвиняла российских солдат в изнасилованиях. Погодите, но все ее сексуальные фантазии точно так же, слово в слово, затем на всех международных площадках озвучивал Зеленский! Так почему же сразу и его не уволить за то же самое?» – написал Корнилов в своём Telegram-канале.