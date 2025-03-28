Зе-каналы отстирывают укрофюрера: «Это народ виноват в продолжении обстрелов, а не он»

В продолжении ударов ВКС России виноват украинский народ, который «не хочет» прекращения войны.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши города под ударом, сейчас дроны долбят Запорожье. Это к тому, что нам рассказывают, что «народ не даст» [закончить войну]. Именно поэтому и бьют по городам. Путин бьет по городам для того, чтобы сломать волю украинского народа к сопротивлению, потому что они видят, что никакой Зеленский этого сделать не может.

Зеленский говорит: «Я бы подписал, конечно. Но ведь народ. Меня же на вилах вынесут». Понимаете? А что сделать с волей народа? Бить по гражданским объектам, по городам», – рассуждал Оленченко.