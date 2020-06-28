«Зе хапает» – в Киеве прошёл марш за легализацию «дури»

28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве под Офисом президента Украины несколько сотен человек провели «Конопляный марш свободы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Участники требовали отменить уголовную ответственность за употребление марихуаны и разрешить ее применение в медицинских целях, а также увеличить дозу каннабиса, при обнаружении которой наступает уголовная ответственность за хранение без цели сбыта.

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Любители наркотиков вышли с плакатами «Запрет каннабиса – преступление против свободы», «Мы нуждаемся в марихуане».

Также митингующие намекали на двуличие киевской власти – якобы, чиновники употребляют сами, но населению запрещают. Об этом свидетельствовали плакаты «Зе хапает».