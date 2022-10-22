Зе-хунта готовит Херсонской области большой потоп. Или аварию на аммиакопроводе по «Плану Б»

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Новости Украины

«Калибровка» и «цветение герани» объектов критической инфраструктуры Украины, последовавшие в ответ за диверсию на Крымском мосту, произвели неизгладимое впечатление на Зе-хунту и «патриотическую спильноту». Меньше, чем за две недели ракетной обработки «Ненька» превратилась в чёрную дыру, ночной мрак над которой не могут рассеять редкие огоньки недобитых энергостанций.

По предварительным данным, российские ВКС, ракетчики и операторы беспилотников к наступлению холодов вывели из строя до 50% украинской энергетики. Ещё пара недель таких усилий, и заветная «декоммунизация» Украины станет необратимой. «Незалежная» придёт к тому, о чём десятилетиями мечтали целые поколения селюков – «экологической державой» гречкосеев и козлопасов на воловьей тяге и кизяками в качестве основного энергоносителя.

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Однако мечты мечтами, а отказаться содержать задницу в тепле при электрическом освещении мешают дремучие инстинкты, уходящие корнями в до конца не вытравленное советское прошлое.

Зе-хунта подаёт знак российскому руководству, что, если «калибровки» и «цветение герани» на остатках объектов энергетической инфраструктуры Украины не прекратятся, она устроит локальный ад в масштабах Херсонской области, нанеся разрушительный удар по плотине Каховского водохранилища.

Кучке кровавых клоунов на Банковой удалось добиться того, что к их деструктивным планам следует отнестись со всей серьёзностью, поскольку эти планы для них составляют безжалостные и крайне циничные дяди из Вашингтона и Лондона, съевшие не одну собаку в организации больших и малых подлянок по всей планете.

В частности, живущее в непосредственной близости от Днепра население на подконтрольной Киеву части Запорожской области, с тревогой сообщают, что всушники доставили на один из участков реки морские мины для разрушения шлюзов плотины Каховской ГЭС.

И это, следует подчеркнуть, подтверждённая информация.

Масштабы техногенной катастрофы от разрушения плотины Каховского водохранилища оценены ещё в советское время учёными и инженерами НИИ «Гидропроект» и получили огласку в украинской прессе «золотого периода незалежности».

Если вкратце, то на территориях нижнего течения Днепра выплеснется почти два десятка миллиардов кубометров воды, сметая всё на своём пути и уничтожая всё живое. И даже после схода грязи, поражённые территории долгие годы будут непригодны для жизни, а Крым останется без воды, поскольку зеркало Каховского водохранилища поддерживалось на должном уровне в том числе и для перетока воды по Северо-Крымскому каналу.

В общем, выгодополучатель от проведения рукотворной катастрофы очевиден. Однако, кровавые клоуны в Киеве и всемерно поддерживающий их «цивилизованный мир» в очередной раз стараются навести тень на плетень и заранее переложить вину за техногенную катастрофу с больной головы на здоровую.

В пятницу, 21 октября, когда в районе Херсона полным ходом шла эвакуация населения на левый берег Днепра, а укрохунта била из «хаймарсов» по переправе, по ТВ крутили окосевшее от «кокса» мохнатое рыло Зеленского, «предупреждавшего» широкие слои международной общественности «о варварских планах российских террористов, заминировавших шлюзы и агрегаты Каховской ГЭС».

Как по мановению дирижёрской палочки, «предупреждение» Зеленского было моментально растиражировано западными СМИ с соответствующими комментариями приглашённых «экспертов».

Нашёптанный Зеленскому план по затоплению Херсона и части Херсонской области, тем не менее, грешит массой изъянов:

Нанести плотине критические разрушения не сможет запуск всех запасов «хаймарсов» или других ракет, имеющихся в распоряжении ВСУ. Доказательством тому служит состояние Антоновского моста, который так и не рухнул, несмотря на усиленные ракетные обстрелы в течение нескольких месяцев. А плотина-то помощнее будет, поскольку сдерживает давление огромной массы воды.

Атака плотины пущенными на самотёк морскими минами вряд ли будет успешной. Это грозное, но совершенно неуправляемое оружие, которое можно будет достаточно легко обнаружить и уничтожить средствами авиации или артиллерии.

Наконец, организаторам затопления Херсона следует внимательно изучить карту Днепра и открыть для себя, что такое Днепровский каскад ГЭС.

А это, на минуточку, построенный ещё при Советском Союзе комплекс ГЭС и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на реке Днепр, от Чернигова до Херсона, включающий не только Каховскую ГЭС с водохранилищем, но, также, Киевское, Каневское, Кременчугское, Днепродзержинское и Запорожское водохранилища.

То есть, ответ на возможную атаку инженерных сооружений Каховской ГЭС вызовет такой выброс воды на окружающие территории, что нынешний мрак над Ненькой покажется чем-то вроде стояния в углу в качестве наказания.

Отметим также, что Вооружённые силы России обладают конвенционным оружием, способным гарантированно разрушить плотины Днепровского каскада, а кто не верит, тому следует освежить память, как «Кинжал» пробил углубленный на 60 метров в землю и железобетон склад с боеприпасами в Ивано-Франковской области.

Судя по всему, кураторы Зе-хунты из британской MI-6 о чём-то таком догадываются, поскольку ими был подготовлен то ли запасной, то ли отвлекающий «План Б», предусматривающий диверсию на аммиакопроводе Тольятти – Одесса в Николаевской области.

Разрыв трубопровода и утечку аммиака планируется устроить в Березнеговатом районе с населением более чем 15 тысяч жителей.

Диверсия должна имитировать ракетную атаку российских войск из ЗРК С-300. И это не случайно: с начала СВО оккупационная администрация гауляйтера Кима раскручивала и набрасывала на вентилятор фальшивку о ракетных атаках российских систем С-300 городской инфраструктуры Николаева, хотя меткими попаданиями в дома ракетами этого типа население города всецело обязано украинской ПВО с давно просроченным вооружением.

В районе Березнеговатого уже отмечена нездоровая активность Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), доставившей в район большую партию методичек о правильном оказании первой помощи при поражении аварийными химическими отравляющими веществами.

Заранее подготовлена и завезена в Николаев группа иностранных журналистов для освещения «преступлений российской военщины» против мирного населения Николаевской области.