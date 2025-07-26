«Зе-клике чужда идея о спасении солдат»: ВСУ превращают Покровск в очередную «фортецю»
Украинскому командованию безразлично, сколько жизней солдат ВСУ будет загублено в намечающемся Покровском котле.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ВСУ сражаются до последнего. Они бьются сколько могут, зубами держатся. Командование не дает никаких разрешений на отход даже в самом сложном положении. Это просто пример того, как себя ведут ВСУ в моменты, когда даже в полуокружении находятся. А Покровск, Мирноград уже сейчас в полуокружении. И это всё будет усугубляться, и всё больше и больше будет смыкаться края этого мешка.
И тем не менее, вы видите, как они держались в Великой Новоселке и во многих других местах. То есть стояли сколько могли. И здесь будет то же самое. Я думаю, что идея размена людей на территории на самом деле командованию Украины чужда. Идея о том, что можно неравноценные вещи разменять, не канает. То есть можно либо вещи, которые в одних и тех же единицах измеряются, квадратные метры на квадратные метры или там жизни на жизни. А вот жизни на квадратные метры – не приживается», – сказал Ширяев.
По его словам, ВСУ будут стоять намертво, пока не попадут совсем уж в отчаянное положение.
«Считается, что в это время в наступлении российская армия, так сказать, ее силы изматываются. И все идет по плану Зеленского к окончанию вооруженного конфликта по сценарию вьетнамской войны, когда настолько истощится потенциал России, что просто правительство в Кремле сдастся. И раз за разом населенные пункты оказываются тем, что в украинской прессе называют «фортеця»: биться до последнего, стоять и так далее. Так же поступят и с Покровском», – добавил эксперт.
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