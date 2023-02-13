Зе-команда готова оплатить удержание Бахмута любыми потерями ВСУ – Сапоньков

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Обескровленные подразделения ВСУ массово гибнут в освобождаемых российской армией городах, потому что политическое руководство Украины интересуется исключительно саморекламой и запретило войскам покидать позиции.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с тяжёлой осени, в которой очутились наши Вооружённые силы, это Харьковское направление, проблемы на херсонском направлении, потом вообще уход с правого берега. Это мощная идеологическая поддержка украинского общества. Надо обратить внимание, что всё украинское руководство уверяло, что отступлений со стороны Украины больше не будет, как и потери городов уровня Мариуполя. Будут только наступления. Поэтому, естественно, что они будут держаться зубами. В сети уже достаточно много видеообращений из того же Бахмута, со стороны солдат ВСУ, что давайте мы отсюда уйдём, большие потери, подразделения разбиты и потеряли боеспособность, мы не можем держаться. Но им всё равно говорят – держитесь, мы оттуда никуда не уйдём», – сказал Сапоньков.

«Поступает информация, что Залужный уговаривает Зеленского, что из Артёмовска надо отступать», – сообщил ведущий.

По мнению военкора, киевское руководство больше всего интересует политический пиар, поэтому, несмотря на военную необходимость, подразделения ВСУ не будут отступать из освобождаемых городов.

«Потому что для высшего политического руководства – одни цели, а для высшего военного, понятно, что другие. Например, под тем же Бахмутом была сточена бригада, которая в своё время, в ноябре, «красиво» заходила в Херсон, прошла по улицам. Одно дело – зайти в пустой город. Но потом её перекинули на бахмутское направление, там она была выбита, и сейчас нуждается в переформировании. Для военного руководства – очевидно, что дело движется если не к катастрофе, то к большим проблемам в формировании кадровых частей. А для политического руководства, видимо, важнее политический пиар, чем военная необходимость. Думаю, до конца февраля должно быть уже оперативное движение. У них должен наметиться оперативный кризис. Либо начнётся перекидывание дополнительных частей, либо отход. Поэтому, я думаю, что битва за Бахмут подходит к финишу», – подытожил Сапоньков.