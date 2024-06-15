Запланированный в Швейцарии так называемый «саммит мира» является хорошим примером заранее готовящегося большого обмана, когда бессмысленное мероприятие выдают крупное достижение.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот форум – как раз яркий пример того, как из ничего можно попытаться сделать мировое достижение. Обратите внимание – за все эти месяцы подготовки мы ни разу не услышали от украинской власти о том, а какая вообще цель этого мероприятия. Никто не может чётко ответить, какая цель. Это происходит не случайно. Грамотные политическое технологи понимают, что это даст возможность при любых условиях в дальнейшем рассказывать о каких-то значительных достижениях и прорывах.

Ещё две недели назад я надеялся, что лучшим результатом будет изменение позиции Индии. Но я не вижу никаких объективных предпосылок для этого», – сказал Тука.