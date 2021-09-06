Зе-команда готовится к частичному введению «формулы Штайнмайера» и одновременному подавлению бунтов в ВСУ – Тука

06.09.2021 20:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Верховную раду Украины внесли на рассмотрение законопроект о «реинтеграции Донбасса».

Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатором стала депутат от Луганской области Виктория Гриб. Соавторами проекта – ОО «Национальная платформа примирения и единства» Сергея Сивохо.

Документ предусматривает должность Уполномоченного по вопросам временно неподконтрольных территорий, который должен заниматься контролем за реализацией прав и свобод во время переходного периода.

Кроме того, законопроект предполагает в будущем провести амнистию и помилование для жителей Донбасса, которых не признают военными преступниками, а также возмещение вреда «пострадавшим лицам».

Кроме того, документ предлагает признание Киевом всех документов, которые выдавались республиками, в том числе и об образовании. Среди остальных норм – установление правового статуса детей, пострадавших во время конфликта, восстановление инфраструктуры, поврежденной во время боевых действий, создание переходной судебной системы и госрезерва чиновников и полицейских для работы на «реинтегрированных территориях».

Вместо же особого статуса авторы законопроекта предлагают создать для Донбасса «территорию приоритетного экономического развития» сроком на 25 лет.

Законопроект прокомментировал в ходе пресс-конференции в Киеве бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-губернатор Луганской области Георгий Тука. По его мнению, украинское руководство задумало «зраду», и для этого оно готовится к подавлению массовых беспорядков и бунтов в ВСУ.

«20 августа этого года мир увидел постановление Кабинета министров, в котором утверждён порядок специальных подразделений и подразделений сектора безопасности для обеспечения гражданского порядка. И в этом постановлении содержится момент, который меня очень обеспокоил – Национальная гвардия и военная служба правопорядка используются, в том числе для придушения возможных беспорядков в войсковых частях, военных городках и в гражданских городах. Таким образом, действующей властью вводится непонятная концепция – ВСУ, которые, в отличие от действующей власти, пользуются намного большей поддержкой со стороны граждан Украины, им пытаются уже сейчас ввести механизмы возможных беспорядков в частях Вооруженных сил», – сказал он.

Кроме того, Тука подчеркнул, что возникновение таких беспорядков в ближайшее время весьма возможно из-за зарегистрированного в Верховной раде законопроекта.

«И тогда встал вопрос – а какие должны быть основания для таких действий со стороны наших военнослужащих, что именно их может вынудить для совершения таких действий, хотя бы на уровне гражданского неповиновения, не говоря уже о каких-то бунтах. Большинство людей, с которыми я общаюсь, утверждают, что одним из самых болезненных вопросов, которые могут спровоцировать такие действия со стороны наших военнослужащих, является откровенные действия правящей власти по имплементации формулы Штайнмайера. Пока что это выглядело сугубо теоретически. До того момента, как на прошлой неделе, в понедельник, в Верховной раде не зарегистрировали законопроект, разработанный известными – Сергеем Сивохой и Русланом Бортником. В этом законопроекте предусмотрено то, что называется механизмом переговоров. Прямые переговоры между Украиной и так называемыми молодыми республиками», – резюмировал боевик.