Зе-команда готовится к грандиозному воровству на «обороне» Украины – Тука

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Обещанное украинским руководством масштабное строительство оборонительных рубежей обернётся только очередной вспышкой воровства.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С ужасом представляю, что будет построено, и сколько будет украдено. В Сумской области администрация объявила тендер на строительство взводного опорного пункта. Это на двадцать военных.

По результатам тендера было одобрено решение о строительстве, на которое должны выделить сорок пять миллионов. Это примерно по два с половиной миллиона на каждого военнослужащего.

И, по удивительным обстоятельствам, победителем этого тендера стала строительная компания, собственником которой является глава местного облсовета», – возмутился Тука.

Однако бывший чиновник подчеркнул, что деньги на это продолжат выделяться, несмотря ни на что.

«Это только начало. Если сейчас начнётся полномасштабная стройка, а её надо делать, потому что без этого мы можем останавливать [русских] только на природных препятствиях, а единственной серьёзной преградой является Днепр. Так что, будем отступать до Днепра? Последствия «большого воровства» очередного проекта Зеленского будут не очень хорошими. Но другого способа отстоять страну у нас нет, только закапываться и закапываться», – рассуждал военный преступник.