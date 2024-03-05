Зе-команда готовится к грандиозному воровству на «обороне» Украины – Тука

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 18:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Обещанное украинским руководством масштабное строительство оборонительных рубежей обернётся только очередной вспышкой воровства.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещанное украинским руководством масштабное строительство оборонительных рубежей обернётся только очередной вспышкой воровства. Об этом...

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«С ужасом представляю, что будет построено, и сколько будет украдено. В Сумской области администрация объявила тендер на строительство взводного опорного пункта. Это на двадцать военных.

По результатам тендера было одобрено решение о строительстве, на которое должны выделить сорок пять миллионов. Это примерно по два с половиной миллиона на каждого военнослужащего.

И, по удивительным обстоятельствам, победителем этого тендера стала строительная компания, собственником которой является глава местного облсовета», – возмутился Тука.

Однако бывший чиновник подчеркнул, что деньги на это продолжат выделяться, несмотря ни на что.

«Это только начало. Если сейчас начнётся полномасштабная стройка, а её надо делать, потому что без этого мы можем останавливать [русских] только на природных препятствиях, а единственной серьёзной преградой является Днепр. Так что, будем отступать до Днепра?

Последствия «большого воровства» очередного проекта Зеленского будут не очень хорошими. Но другого способа отстоять страну у нас нет, только закапываться и закапываться», – рассуждал военный преступник.

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