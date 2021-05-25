Зе-команда кошмарит Кличко и «подбирает копейки с асфальта»

25.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского перешла на самофинансирование своей фракции в Верховной раде и больше не зависит от олигархов. Для этого понадобилось взять под контроль госпредприятия и бизнес в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Эти бонусы или конверты, как называют их в партийном чате, котлеты, они фактически не зависят от олигархов. То есть, если раньше какие-то взносы или субсидии от коммерческих структур, которые связывали с Игорем Коломойским или Ринатом Ахметовым, еще кем-то, они были значимы, мотивировали голосование десятков депутатов за тот или иной законопроект, который имел явную лоббистскую подоплеку, то сейчас фактически команде Зеленского удалось избавиться от этой зависимости и перейти в режим самофинансирования.

Ну, самофинансирования за счет кого? За счет тех же государственных монополий. Мы видим, та же атака на «Нефтегаз» и попытки поставить «Нефтегаз» со всеми своими подразделениями под контроль власти, направлена на что? На то, чтобы получить определенную ресурсную базу для кормления.

Ну и на каких-то уровнях вплоть до, недавно читал про цветочные киоски в Киеве. То есть Виталия Кличко, его заместителей и его команду кошмарят для того, чтобы перераспределить эти потоки наличности, которые крутятся в Киеве, которые связаны и с такой мелочью – с таксопарками или с компаниями-перевозчиками, с торговлей теми же цветами, торговлей овощами и фруктами, с малыми архитектурными формами, с застройкой подземных переходов и подземных пространств. Люди готовы копейки с асфальта подбирать, чтобы внести в общак свою лепту», – заявил Белашко.