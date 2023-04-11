Зе-команда наберёт армию юристов «для конфискации российского имущества»

Вадим Москаленко .  
11.04.2023 20:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киевское руководство на протяжении многих лет будет по всему миру требовать конфискации российского имущества, для чего будет задействована целая армия юристов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил работник офиса президента Олег Гавриш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство на протяжении многих лет будет по всему миру требовать конфискации российского имущества,...

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«Мы, как государство, оцениваем размер разрушений приблизительно около 700-800 миллиардов долларов. Это очень большая, колоссальная сумма. Если мы возьмём весь ущерб, который нанесла Россия, это будет около 800 миллиардов долларов», – сказал Гавриш.

Он подчеркнул, что для такой массовой конфискации российских активов киевское руководство должно значительно увеличить штат и финансирование Министерства юстиции Украины.

«У нас есть возможность вернуть суверенные деньги России, которые сейчас арестованы по всему миру. Речь идёт о 100 миллиардах долларов. Этот процесс сложный, но он идёт.

Есть решение ООН, многих стран, и эти деньги мы надеемся вернуть на протяжении примерно 5-7 лет. В худшем случае – 10 лет», – мечтал украинец.

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