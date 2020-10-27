Зе-команда надолго хоронит идею референдумов

27.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Инициатива офиса президента Украины провести в ходе местных выборов свой опрос надолго похоронила в стране идею референдумов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слава богу, заметили откровенный админресурс и вмешательство лично президента в эти выборы путём проведения этого странного опроса, на что ОБСЕ и указало. Ещё выясняется, что оплачивала это всё компания с интересным названием «Зе-медиа», к которому, конечно, Зеленский отношения не имеет, а «Зе» – это случайное совпадение. Я думаю, ещё ему этот вопрос выйдет боком, расследование коррупционности.

Опрос проведён непонятно, кем, сейчас масса кадров, как эти бюллетени просто выбрасывали, где-то в Печерском районе Киева девушке на голову сбросили урну с этими бюллетенями, масса видео, как выгоняли этих мальчиков-девочек из-под участков.

Хорошее расследование некоторые журналисты сделали, где девочки сказали: нам самим сказали, а потом делайте что хотите с этими бюллетенями, можете эту урну принести, можете всё засыпать в мусорные пакеты, можете с ними прийти, а можете и не приносить по большому счёту. Кто проголосовал, сколько проголосовало? Это что «слуги народа» заранее нарисовали себе, то и объявят», – рассказал Корнилов.

«Опрос, конечно, поразительный. Посмотрите, дали предварительные результаты, и «слуги народа» отчитываются – уже три законопроекта по каннабису вносятся. Вот, что оказывается самое главное для них во всём этом было», – добавил политолог.

По его мнению, данный опрос – полная профанация идеи народного волеизъявления.

«Я всегда выступал, чтобы на Украине были референдумы, больше референдумов хороших и разных, но то, что сейчас сделал Зеленский, это может надолго похоронить идею референдумов, нормальных опросов, плебесцитов как таковых», – спрогнозировал Владимир Корнилов.

В свою очередь спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник назвал пункт опроса о свободной экономической зоне на Донбассе верхом цинизма, поскольку в этом фактически не дали принять участие жителям этих территорий.

«И главное, когда вы запустили этот механизм опроса, а давайте вернёмся к референдумам на Донбассе, пусть Порошенко, Зеленский, вся эта шайка, попробует сказать, что референдумы 2014 года были незаконны, в том числе в Крыму. На фоне опроса, который проходил на Украине это верх легитимности референдумов в ЛНР, ДНР и Крыму», – подчеркнул Мирошник.