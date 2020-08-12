12.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Культура, Политика, Украина
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Зе-команда намерена похоронить остатки отечественного кинематографа


Распродажа Украины в угоду западных кукловодов при президенте Владимире Зеленском приняла беспрецедентный масштаб.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые за счет снижения налоговой нагрузки обеспечат поддержку иностранным производителям видеоконтента. В частности, зарубежные компании освобождаются от обязательства по оплате НДС за экспорт кинематографической, мультипликационной, телевизионной и другой подобной продукции, произведенной ими на Украине.

Такое решение не только ударит по местным производителям, уменьшая их конкурентоспособность и вытесняя с международного рынка, но и будет способствовать уходу бизнеса в офшоры, которыми, кстати, давно и активно пользуется сам Зеленский. Вместо поддержки экономика Украины получила очередной удар и сдачу позиций западным бенефициарам», – заявил Муратов.

При этом он отметил, что это далеко не первый шаг на этом пути.

«В той же сфере регулирования киноиндустрии ранее, в октябре 2019 года, был принят закон о государственной поддержке кинематографии в Украине, в соответствии с которым государственную субсидию для покрытия части расходов на производство фильмов получили вовсе не украинские компании, а наоборот – иностранные субъекты», – напомнил общественник.


«Даже в таких частных нюансах прослеживается истинное лицо Зе и его «слуг» как ставленников Запада, пускающих страну с молотка в угоду интересам зарубежных кукловодов. Таким оказался «европейский выбор» Украины, который не принял и никогда не примет Донбасс», – резюмировал Муратов.

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