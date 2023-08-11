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Из всей обещанной венной помощи США предоставили Украине менее половины, а «безграничный» ленд-лиз так и не начался.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США пять контрактов по поставке вооружения на Украину. Четыре контракта проголосованы. Порядка сорока миллиардов подана в Администрацию [Байдена] заявка на поставку вооружения. А поставлено, по первое августа, на восемнадцать миллиардов. Всё остальное – это контракты будущих периодов. Будут они поставлены, или не будут – вопрос. США поставили очень немного вооружений. А пятый контракт называется «ленд-лиз». По нему не ограничена поставка вооружения. Когда его принимали, настроение было не очень в России, и радость была на Украине. Потому что это неограниченные поставки из США, Администрация только ставит Конгресс в известность о поставках, а заказы делает напрямую военным компаниям», – сказал он.

Политтехнолог подчеркнул, что в Киеве считают президента США и его команду предателями Украины.

«Так вот, по «ленд-лизу» поставлено ноль. И украинские элиты, особенно в окружении Зеленского, считают Байдена предателем. Потому что они считают, что они поставили очень мало оружия по сравнению с поставками в Израиль, Египет, другие страны во время конфликтов. На Афганистан потратили триллионы. С другой стороны, Зеленский понимает, что США гонят его в наступление, даже с недостатком вооружённых сил. Потому что задача США – до президентских выборов разобраться с этим конфликтом. В идеале – это чтобы Украина подписала некие соглашения с РФ, и купировать этот конфликт», – добавил Казаков.