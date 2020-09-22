Зе-команда отказалась от услуг профессионалов-экономистов

22.09.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский жалуется на дефицит кадров, но при этом во власть не привлекаются профессионалы и их мнение не интересует чиновников.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры о том, что у нас нет людей, нет кадров – это все чепуха. Сейчас на министра образования вешают всех собак и хотят уволить, потому что он чужую цитату использовал. Если хотят получить профессионалов – нет проблем.

Некоторое время назад я общался, прошел круг по директорам экономических институтов Украины. И все они сказали, что у них вообще не спрашивают ничего. Вообще – ни по какому вопросу, ни один из министров. Вообще нет спроса на профессиональное, научное обоснование тех или иных решений. Это 4-5 крупных ученых, некоторые – с мировым именем. Они говорят: никто к нам не обращается, мы никому не нужны.

Вот, сейчас будет избираться наследник Патона. А что, на министра соцполитики никого не могут найти или на председателя комитета по соцполитике, кроме вот этой барышни, которая хочет, чтобы детей вообще не рожали, потому что они плохого качества? И ее никто не уволили. Как рассчитывать, что вот эта команда у власти что-то может?», – сказал Погребинский.