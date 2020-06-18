18.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, США, Украина, Экономика
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Зе-команда открыто призналась, что работает в интересах США


Украина закупает вооружение в США для того, чтобы обеспечить американских граждан работой и показать свою важность как экономического партнера Штатов.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Мовчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам 26-летнего политика, США не захотят отказываться от Украины, пока она поддерживает экономику Штатов.

«Во-первых, есть международные договоренности. То есть когда мы покупаем «Джавелины», это значит, что условный президент Трамп обещает в условной Миннесоте рабочие места, где эти «Джавелины» производятся. Это значит, что Украина не только стратегический партнер где-то там в восточной Европе, а это еще и экономический партнер, это бизнес-партнер, потому это приносит свои дивиденды, пользу. США не захочет от нас отказываться, отказаться в один момент, потому что мы приносим рабочие места в условную Миннесоту», – заявил Мовчан.

Ранее политический аналитик Владимир Скачко заявил, что запрос Украины в адрес США о продаже ей большего количества противотанковых ракетных комплексов «Javelin» – фактически взятка американцам с целью задобрить их.

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